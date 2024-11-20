Димаш Кудайберген выступил перед премьер-министром Венгрии
Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
Ночью 21 ноября во время визита в Будапешт (Венгрия) казахстанский певец Димаш Кудайберген выступил на торжественной встрече казахстанской и венгерской стороны, сообщает Zakon.kz.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прокомментировал выступление казахстанского артиста.
Фото: akorda
"Всемирно известная казахская звезда в Будапеште", – подписал фотографию артиста в Instagram он.
Фото: akorda
Ранее Димаш Кудайберген поделился кинематографическим видом на Будапешт.
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