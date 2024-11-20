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Димаш Кудайберген выступил перед премьер-министром Венгрии

Димаш Кудайберген выступил перед премьер-министром Венгрии , фото - Новости Zakon.kz от 21.11.2024 03:28 Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
Ночью 21 ноября во время визита в Будапешт (Венгрия) казахстанский певец Димаш Кудайберген выступил на торжественной встрече казахстанской и венгерской стороны, сообщает Zakon.kz.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прокомментировал выступление казахстанского артиста.

Димаш Кудайберген выступил перед премьер-министром Венгрии , фото - Новости Zakon.kz от 21.11.2024 03:28

Фото: akorda

"Всемирно известная казахская звезда в Будапеште", – подписал фотографию артиста в Instagram он.
Димаш Кудайберген выступил перед премьер-министром Венгрии, фото - Новости Zakon.kz от 21.11.2024 03:28

Фото: akorda

Ранее Димаш Кудайберген поделился кинематографическим видом на Будапешт.

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