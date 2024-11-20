Димаш Кудайберген выступил перед премьер-министром Венгрии

Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash

Ночью 21 ноября во время визита в Будапешт (Венгрия) казахстанский певец Димаш Кудайберген выступил на торжественной встрече казахстанской и венгерской стороны, сообщает Zakon.kz.

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