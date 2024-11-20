Димаш Кудайберген поделился кинематографическим видом на Будапешт

Популярный казахстанский певец Димаш Кудайберген 20 ноября опубликовал в своем Instagram атмосферное фото из Будапешта, сообщает Zakon.kz.

В посте артист отметил необычную погоду и показал захватывающий вид с Кармелитского монастыря.

"Кинематографическая погода в Будапеште", — подписал снимок Димаш.

Фотография быстро набрала тысячи лайков и комментариев от поклонников со всего мира, восхищающихся не только красотой города, но и чувством стиля артиста:

Красивый вид на Будапешт с твоим присутствием.

Каким прекрасным видом вы делитесь с нами из этого замка, ваш взгляд в горизонт. Скоро увидимся в Праге. С наилучшими пожеланиями.

Прекрасный вид, любимый артист и душевная песня, что еще нужно для отличного настроения?

Ранее Димаш Кудайберген анонсировал свой отъезд из Казахстана. На этот раз он улетает в столицу Венгрии, чем удивил поклонников, которые ожидали его в другой точке Европы.

