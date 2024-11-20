Димаш Кудайберген поделился кинематографическим видом на Будапешт
Фото: Instagram/ktf_kz
Популярный казахстанский певец Димаш Кудайберген 20 ноября опубликовал в своем Instagram атмосферное фото из Будапешта, сообщает Zakon.kz.
В посте артист отметил необычную погоду и показал захватывающий вид с Кармелитского монастыря.
"Кинематографическая погода в Будапеште", — подписал снимок Димаш.
Фотография быстро набрала тысячи лайков и комментариев от поклонников со всего мира, восхищающихся не только красотой города, но и чувством стиля артиста:
- Красивый вид на Будапешт с твоим присутствием.
- Каким прекрасным видом вы делитесь с нами из этого замка, ваш взгляд в горизонт. Скоро увидимся в Праге. С наилучшими пожеланиями.
- Прекрасный вид, любимый артист и душевная песня, что еще нужно для отличного настроения?
Ранее Димаш Кудайберген анонсировал свой отъезд из Казахстана. На этот раз он улетает в столицу Венгрии, чем удивил поклонников, которые ожидали его в другой точке Европы.
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