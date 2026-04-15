Историческая мировая премьера: Димаш Кудайберген с братом улетел в Будапешт

Всемирно известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген с младшим братом Мансуром выступит в столице Венгрии, сообщает Zakon.kz.

Об этом 31-летний артист проинформировал в своем Instagram.

"Ну, посмотрите-ка, кто летит со мной в Будапешт, чтобы выступить вместе со своим старшим братом", – написал Димаш под фотографией с Мансуром, опубликованной 14 апреля 2026 года.

Одной из первых на публикацию братьев отреагировала их единственная сестра Раушан, которая в комментариях оставила смайлик в виде алого сердца.

А многомиллионная аудитория Кудайбергена, как всегда, с восторгом восприняла известие от своего кумира. Поклонники поприветствовали Димаша и Мансура в столице Венгрии и пожелали им удачи на предстоящем концерте:

"Жду вас с нетерпением!"

"Удачи на предстоящем концерте!"

"Удачного вам концерта, ну и про влог не забудьте".

"Мансур буквально вырос на наших глазах! Мы рады видеть, как вы выступаете вместе!"

"Привет, Димаш, привет, Мансур! С возвращением в Будапешт! С нетерпением ждем вас обоих на сцене в субботу".

"Два братика. Две души. Какое счастье, что вы Ди с Мансурчиком вместе. Ты поддержка для него, а он для тебя. Пусть всегда будет так у вас по жизни. Любим вас".

"Мансур все больше похож на Димаша, взгляд уже взрослого парня! Сколько ценного опыта Мансур получает рядом с братом! Еще недавно юный парнишка, начинающий музыкант уже стал серьезным музыкантом! Когда братья рядом, есть чувство опоры! Удачи и успеха ребятам в Будапеште!"

Отметим, что в субботу, 18 апреля, в Будапеште состоится историческая мировая премьера: Пласидо Доминго, Степан Хаузер и Димаш Кудайберген впервые выступят вместе на публичной сцене. Выступление трио на легендарной арене MVM Dome Budapest команда Димаша анонсировала в декабре 2025 года.

11 апреля 2026 года Димаш Кудайберген получил первую награду в качестве продюсера.