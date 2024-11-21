Вышел новый тизер сериала "Чужой: Земля"

На YouTube-канале FX Networks 20 ноября появился новый тизер известного сериала, сообщает Zakon.kz.

По сюжету таинственный космический корабль терпит крушение на Земле. Его обнаруживает молодая девушка и солдаты.

"Когда таинственный космический корабль терпит крушение на Земле, молодая женщина и разношерстная группа солдат делают роковое открытие, которое ставит их лицом к лицу с величайшей угрозой для планеты", – говорится в описании к проекту.

Руководитель YouTube-канала Джон Ландграф ранее назвал шоу "большим творческим переосмыслением" франшизы "Чужой". Он также подтвердил, что проект "изначально задумывался как долгосрочный сериал". Премьера запланирована на лето 2025 года.

15 ноября на стриминговом сервисе Apple TV+ стартовал второй сезон постапокалиптичного сериала "Укрытие".