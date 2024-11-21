Лента новостей
0
Қаз
#Всеобщее декларирование #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Вышел новый тизер сериала "Чужой: Земля"

Фильм, фото - Новости Zakon.kz от 22.11.2024 02:44 Фото: Instagram/alienearthfx
На YouTube-канале FX Networks 20 ноября появился новый тизер известного сериала, сообщает Zakon.kz.

По сюжету таинственный космический корабль терпит крушение на Земле. Его обнаруживает молодая девушка и солдаты.

"Когда таинственный космический корабль терпит крушение на Земле, молодая женщина и разношерстная группа солдат делают роковое открытие, которое ставит их лицом к лицу с величайшей угрозой для планеты", – говорится в описании к проекту.

Руководитель YouTube-канала Джон Ландграф ранее назвал шоу "большим творческим переосмыслением" франшизы "Чужой". Он также подтвердил, что проект "изначально задумывался как долгосрочный сериал". Премьера запланирована на лето 2025 года.

15 ноября на стриминговом сервисе Apple TV+ стартовал второй сезон постапокалиптичного сериала "Укрытие".

Читайте также

42-летняя жена Владимира Преснякова обратилась к свекрови
42-летняя жена Владимира Преснякова обратилась к свекрови
Алия Абди
YouTube 2024 год Кино Фильмы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
42-летняя жена Владимира Преснякова обратилась к свекрови
42-летняя жена Владимира Преснякова обратилась к свекрови
Минтруда, выходные дни, 2025 год
Минтруда сделало важное заявление по переносу выходного дня в январе 2025 года
Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет воссоединились на премьере нового фильма
Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет воссоединились на премьере нового фильма
исследование
Миф о малоподвижном образе жизни развенчали эксперты
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: