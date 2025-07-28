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Культура и шоу-бизнес

Вышел тизер сериала "Оно: Добро пожаловать в Дерри"

Сериал Оно, фото - Новости Zakon.kz от 28.07.2025 08:52 Фото: HBO
27 июля HBO опубликовал на своем YouTube-канале двухминутный тизер известного сериала, сообщает Zakon.kz.

Фильм станет приквелом франшизы ужасов по мотивам романа Стивена Кинга. Действие шоу развернется в 1962 году, за 27 лет до событий оригинального фильма. Сериал расскажет о первых появлениях зловещего клоуна Пеннивайза в провинциальном городке Дерри.

Роль Пеннивайза в сериале исполнил Билл Скарсгард. В шоу также снялись Тейлор Пейдж, Джован Адепо, Крис Чок и другие.

Режиссером сериала выступил Андрес Мускетти, работавший над двумя фильмами "Оно". Первый сезон из девяти эпизодов стартует в октябре 2025 года, но точной даты пока нет.

Сериал "Уэнсдей" продлили на третий сезон.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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