Вышел второй тизер сериала "Дюна"

18 июля НВО выпустила второй тизер сериала "Дюна: Пророчество", сообщает Zakon.kz.

По сюжету, события происходят за 10 тыс. лет до истории Пола Атрейдеса. В центре сюжетной линии – сестры Валя и Тула Харконнен, которые стремятся возродить славу своей семьи. Для этого они используют Бене Гессерит. Так называется женский орден, набирающий силу в Империи.

Премьера состоится в ноябре этого года на HBO Max.

А 15 июля на YouTube-канале Netflix Asia опубликовали трейлер японского сериала о токийских риелторах-мошенниках, также стало известно, что "Терминатор" теперь переносится в аниме.