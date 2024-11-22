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Выступление гангстер-певицы из Алматы вышло в эфире шоу Андрея Малахова

Шоу, фото - Новости Zakon.kz от 22.11.2024 07:44 Фото: YouTube/Песни от всей души
Мейрамкуль Ходжашева выступила в эфире популярного шоу "Привет, Андрей!", сообщает Zakon.kz.

Нужно отдать должное российской публике, которая восторженно отреагировала на выступление самобытной певицы из Казахстана. Ну и Мейрамкуль в свою очередь выступила как всегда эмоционально, со свойственной ей отдачей.

Активная мимика, пластика тела, безупречный английский, неподражаемый вокал и голосовые вибрации вынудили Малахова отметить ее выступление вручением цветка. В ответ певица поблагодарила его на казахском языке.

"Да какие после этого вечеринки Puff Daddy? Вы же всех затмите", – воскликнул шоумен в конце выступления Мейрамкуль.

Выступление начинается на 13 минуте. Приятного просмотра и хорошего настроения на весь день!

До этого стало известно, что Мейрамкуль подарила Андрею Малахову.

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