Выступление гангстер-певицы из Алматы вышло в эфире шоу Андрея Малахова

Мейрамкуль Ходжашева выступила в эфире популярного шоу "Привет, Андрей!", сообщает Zakon.kz.

Нужно отдать должное российской публике, которая восторженно отреагировала на выступление самобытной певицы из Казахстана. Ну и Мейрамкуль в свою очередь выступила как всегда эмоционально, со свойственной ей отдачей.

Активная мимика, пластика тела, безупречный английский, неподражаемый вокал и голосовые вибрации вынудили Малахова отметить ее выступление вручением цветка. В ответ певица поблагодарила его на казахском языке.

"Да какие после этого вечеринки Puff Daddy? Вы же всех затмите", – воскликнул шоумен в конце выступления Мейрамкуль.

Выступление начинается на 13 минуте. Приятного просмотра и хорошего настроения на весь день!

До этого стало известно, что Мейрамкуль подарила Андрею Малахову.