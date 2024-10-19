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Гангстер-певица из Казахстана добралась до Андрея Малахова

Шоу, фото - Новости Zakon.kz от 19.10.2024 08:22 Фото: Instagram/kazakhstan.media
Харизматичная и самобытная рэп-исполнительница встретилась с известным российским ведущим Андреем Малаховым, сообщает Zakon.kz.

Героиня из завирусившегося видео с песней Coolio и L.V. "Gangsta’s Paradise" поехала не с пустыми руками. С ее слов, во избежание хейта она задарила Малахова традиционным набором подарков. В его составе были товары отечественных производителей:

  • пачка чая;
  • бутылка коньяка;
  • шоколад.

Щедрость казахстанки в какой-то момент напомнило шоу "Поле чудес", но огромное количество плиточного шоколада женщина объяснила необходимостью угостить всю команду телевизионного проекта. Однако хейтеры все-таки нашли к чему придраться. Под волну критики попал пакет, выдавший в женщине клиентку известной сети супермаркетов.

"Вот все в ней хорошо: и харизма, и талант, и внешние данные, но этот дешевый пакет все испортил", – гневно отреагировали многочисленные комментаторы.

Малахов же, по-джентельменски мило принимая подарки, неожиданно упомянул Розу Рымбаеву, попросив гостью передать ей привет.

"Обязательно передам, она моя подруга", – не растерявшись ответила казахстанская звезда соцсетей.

В начале октября казахстанская воспитательница покорила Андрея Малахова и гостей его шоу. Женщина также продемонстрировала знание иностранного языка, исполнив песню из репертуара Мирей Матье.

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