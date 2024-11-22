Глюкоза написала книгу про здоровый образ жизни
Для презентации книги, предназначенной для женщин, Глюкоза собрала друзей, среди которых были Ксения Собчак и Кэти Топурия, в одном из рестораном Москвы. После мероприятия артистка обратилась к ним с благодарностью.
Глюкоза уточнила, что написала книгу о себе.
"Это мой путь, мои знания, которые были накоплены благодаря надежным проводникам мира красоты, правильного питания, ментального здоровья. Помните, что красота – это любовь, которая находится внутри каждого из нас". Глюкоза
По ее словам, после невероятной поддержки друзей она готова начать писать второй том.
Ксения Собчак также не осталась в стороне. Ведущая не только пришла на мероприятие, но и поддержала подругу в социальных сетях.
"Спасибо за вкусный обед и твою новую книгу! Одним советом из нее я уже вовсю пользуюсь – кисель с коллагеном по утрам. Спасибо за теплую компанию и секреты красоты", – подчеркнула Собчак.
Впрочем, если коллеги по сцене протянули руку помощи, то пользователи Сети не разделяют поводов для радости, не стесняясь высмеивают советы Глюкозы по здоровому образу жизни.
- Человек перепробовал в своей жизни столько запрещенки. О каком ЗОЖе идет речь?
- Неужели люди будут читать это?
- Насмешила.
- Кто в теме, объясните, зачем она удалила себе брови?
- Такая красивая женщина и что она с собой сделала?
- Книга о ЗОЖе, правильном питании и ментальном здоровье в разгар скандала с наркотой.
Такие отзывы оставляют подписчики неспроста. Летом 2024 года она устроила странное выступление на сцене, во время которого невнятно разговаривала и трогала свое тело. Далее случился скандал в аэропорту.