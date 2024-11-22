Глюкоза написала книгу про здоровый образ жизни

Обновленная исполнительница хита "Невеста" Наталья Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, после череды скандалов с ее участием вернулась к светской жизни. Певица решила попробовать силы в литературном творчестве и выпустила книгу о здоровье и красоте, сообщает Zakon.kz.

Для презентации книги, предназначенной для женщин, Глюкоза собрала друзей, среди которых были Ксения Собчак и Кэти Топурия, в одном из рестораном Москвы. После мероприятия артистка обратилась к ним с благодарностью.

Глюкоза уточнила, что написала книгу о себе.

"Это мой путь, мои знания, которые были накоплены благодаря надежным проводникам мира красоты, правильного питания, ментального здоровья. Помните, что красота – это любовь, которая находится внутри каждого из нас". Глюкоза

По ее словам, после невероятной поддержки друзей она готова начать писать второй том.

Ксения Собчак также не осталась в стороне. Ведущая не только пришла на мероприятие, но и поддержала подругу в социальных сетях.

"Спасибо за вкусный обед и твою новую книгу! Одним советом из нее я уже вовсю пользуюсь – кисель с коллагеном по утрам. Спасибо за теплую компанию и секреты красоты", – подчеркнула Собчак.

Впрочем, если коллеги по сцене протянули руку помощи, то пользователи Сети не разделяют поводов для радости, не стесняясь высмеивают советы Глюкозы по здоровому образу жизни.

Человек перепробовал в своей жизни столько запрещенки. О каком ЗОЖе идет речь?

Неужели люди будут читать это?

Насмешила.

Кто в теме, объясните, зачем она удалила себе брови?

Такая красивая женщина и что она с собой сделала?

Книга о ЗОЖе, правильном питании и ментальном здоровье в разгар скандала с наркотой.

Такие отзывы оставляют подписчики неспроста. Летом 2024 года она устроила странное выступление на сцене, во время которого невнятно разговаривала и трогала свое тело. Далее случился скандал в аэропорту.