"В заложниках у Демона?": фанаты не могут прийти в себя от нового образа Глюкозы
Фото: Instagram/glukozamusic
Российская исполнительница Наталья Чистякова-Ионова, известная как Глюкоза, временами пропадающая из социальных сетей, вернулась с новой серией публикаций. На свежих фотографиях певица предстала перед аудиторией в эффектном и авангардном образе, сообщает Zakon.kz.
Судя по черному латексному костюму с перчатками и пятнам краски, 39-летняя актриса пыталась создать впечатление перформанса.
В подписи идет, возможно, название новой композиции.
Обновленная Глюкоза вызывает противоречивые эмоции у поклонников. Если одни считают, что самовыражение необходимо, у других лишь одна просьба – вернуть прежний имидж.
- Когда ее вылечат? Почему никому дела нет? Неужели некому помочь?
- Вот что бывает, когда гудрона пережуешь.
- Богиня.
- Наша невероятная.
- Что это?
- Совсем "глюк словила".
- Она заболела?
- Какой кошмар! Столько восхищенных комментариев.
- Она в заложниках у Демона? Как это может нравиться, какой смысл в этом? Что она хочет донести?
- А адекватную Глюкозу с хорошими песнями мы больше не увидим?
- Лучшая! Очень качественный образ и музыка, – поклонники так и не смогли прийти к единому мнению.
В 2024 году Глюкоза угодила в громкий скандал. Певица отличилась на концерте. Артистка объясняла свои действия сильнейшей депрессией. Однако некоторые посчитали, что все дело заключается в запрещенных препаратах.
