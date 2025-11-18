#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

"В заложниках у Демона?": фанаты не могут прийти в себя от нового образа Глюкозы

Глюкоза, певица, фото - Новости Zakon.kz от 18.11.2025 13:23 Фото: Instagram/glukozamusic
Российская исполнительница Наталья Чистякова-Ионова, известная как Глюкоза, временами пропадающая из социальных сетей, вернулась с новой серией публикаций. На свежих фотографиях певица предстала перед аудиторией в эффектном и авангардном образе, сообщает Zakon.kz.

Судя по черному латексному костюму с перчатками и пятнам краски, 39-летняя актриса пыталась создать впечатление перформанса.

В подписи идет, возможно, название новой композиции.

Обновленная Глюкоза вызывает противоречивые эмоции у поклонников. Если одни считают, что самовыражение необходимо, у других лишь одна просьба – вернуть прежний имидж.

  • Когда ее вылечат? Почему никому дела нет? Неужели некому помочь?
  • Вот что бывает, когда гудрона пережуешь.
  • Богиня.
  • Наша невероятная.
  • Что это?
  • Совсем "глюк словила".
  • Она заболела?
  • Какой кошмар! Столько восхищенных комментариев.
  • Она в заложниках у Демона? Как это может нравиться, какой смысл в этом? Что она хочет донести?
  • А адекватную Глюкозу с хорошими песнями мы больше не увидим?
  • Лучшая! Очень качественный образ и музыка, – поклонники так и не смогли прийти к единому мнению.

Глюкоза написала книгу про здоровый образ жизни

В 2024 году Глюкоза угодила в громкий скандал. Певица отличилась на концерте. Артистка объясняла свои действия сильнейшей депрессией. Однако некоторые посчитали, что все дело заключается в запрещенных препаратах.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
