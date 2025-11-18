"В заложниках у Демона?": фанаты не могут прийти в себя от нового образа Глюкозы

Российская исполнительница Наталья Чистякова-Ионова, известная как Глюкоза, временами пропадающая из социальных сетей, вернулась с новой серией публикаций. На свежих фотографиях певица предстала перед аудиторией в эффектном и авангардном образе, сообщает Zakon.kz.

Судя по черному латексному костюму с перчатками и пятнам краски, 39-летняя актриса пыталась создать впечатление перформанса.

В подписи идет, возможно, название новой композиции.

Обновленная Глюкоза вызывает противоречивые эмоции у поклонников. Если одни считают, что самовыражение необходимо, у других лишь одна просьба – вернуть прежний имидж.

Когда ее вылечат? Почему никому дела нет? Неужели некому помочь?

Вот что бывает, когда гудрона пережуешь.

Богиня.

Наша невероятная.

Что это?

Совсем "глюк словила".

Она заболела?

Какой кошмар! Столько восхищенных комментариев.

Она в заложниках у Демона? Как это может нравиться, какой смысл в этом? Что она хочет донести?

А адекватную Глюкозу с хорошими песнями мы больше не увидим?

Лучшая! Очень качественный образ и музыка, – поклонники так и не смогли прийти к единому мнению.

Материал по теме Глюкоза написала книгу про здоровый образ жизни

В 2024 году Глюкоза угодила в громкий скандал. Певица отличилась на концерте. Артистка объясняла свои действия сильнейшей депрессией. Однако некоторые посчитали, что все дело заключается в запрещенных препаратах.