Автор музыки к фильму "Кавказская пленница" поздравил Казахскую национальную консерваторию с 80-летием

Казахская национальная консерватория имени Курмангазы отмечает юбилей. По такому случаю известный композитор, автор музыки к культовым фильмам "Бриллиантовая рука", "12 стульев" и "Иван Васильевич меняет профессию" Александр Зацепин направил ей теплые поздравления, сообщает Zakon.kz.

Александр Зацепин также отметил вклад альма-матер в свою карьеру.

"Я поступил в 50-х годах. Учился у Евгения Григорьевича Брусиловского. Профессура была очень хорошая и интересная. Познакомился здесь со многими людьми, с которыми дружил, – композиторы Рахмадиев, Мендыгалиев, Мухамеджанов. Я же пришел учиться только с музыкальной школой, больше ничего не заканчивал, и меня всему научили именно в этой консерватории. Спасибо большое! Вспоминаю ее всю жизнь", – сказал Александр Сергеевич.

Творческий путь Зацепина начался в Алматы, в Национальной консерватории, которую он окончил по классу фортепиано и композиции.

Как отметили в Министерстве культуры и информации, за 80 лет Казахская национальная консерватория воспитала множество выдающихся музыкантов. Среди ее известных выпускников также Бибигуль Тулегенова, Алибек Днишев, Алан Бурибаев, Абзал Мухитдинов, Нуржамал Усенбаева, Медет Чотабаев и многие другие.

Ранее стало известно, что с 24 по 30 ноября 2024 года в Алматы пройдет XVII Международный кинофестиваль "Евразия".