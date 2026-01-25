Анастасия Решетова прокомментировала слухи о помолвке с Абрамовым

Российская модель и блогер Анастасия Решетова подтвердила факт помолвки, однако заявила, что информация СМИ о личности ее избранника не соответствует действительности, сообщает Zakon.kz.

Комментарий она дала после того, как в прессе появились предположения о том, что ее женихом якобы является бизнесмен Егор Абрамов, пишет starhit.



О помолвке Решетова сообщила накануне своего 30-летия. Предложение руки и сердца она получила во время отдыха на Мальдивах, поделившись с подписчиками кадрами с помолвочным кольцом. Новость быстро вызвала широкий резонанс, после чего СМИ начали выяснять, кем является мужчина, сделавший предложение модели.

Ряд изданий связал Решетову с Егором Абрамовым, сыном миллиардера и совладельца "Евраз Холдинга" Александра Абрамова, ссылаясь на появившиеся в Сети фотографии с отдыха в Сардинии. Однако, как выяснилось, эти кадры были сделаны не в текущем году и не имеют отношения к нынешней помолвке.

В комментарии журналистам Решетова подчеркнула, что счастлива в личной жизни, но раскрывать подробности пока не намерена.

"Благодарю за теплые слова. Пока все, что могу сказать – я счастлива получить предложение руки и сердца от человека, которого люблю. Информация, появившаяся в СМИ, неверная", – заявила модель.

Личность жениха по-прежнему остается неизвестной. Ранее в числе возможных избранников Решетовой также называли Яна Абрамова, бывшего супруга певицы Алсу, а также блогера Дмитрия Масленникова, с которым модель пересекалась на отдыхе и в телевизионных проектах. Ни одна из этих версий официально подтверждена не была.

Известно лишь, что предложение было сделано в романтической обстановке – на вилле, украшенной лепестками роз, на фоне океана и заката. По данным СМИ, помолвочное кольцо с бриллиантом обошлось примерно в 488 тысяч рублей.

