Жена Петросяна о сыне Вагане: Мои уговоры бесполезны
Фото: Instagram/bruhunova
35-летняя супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова поделилась подробностями о воспитании сына Вагана, сообщает Zakon.kz.
Редкий комментарий она 23 ноября опубликовала в Stories-Instagram.
Брухунова показала фото, на котором мальчик катался на велосипеде по заснеженной улице.
Фото: Instagram/bruhunova
"Ваган супер. Целеустремленный мальчик. Велосипед и снег — два любимых занятия. Почему бы не объединить их?! И все мои уговоры бесполезны", — написала она.
Татьяна Брухунова и Евгений Петросян официально оформили отношения в декабре 2019 года. У пары двое детей: сын Ваган и дочь Матильда.
Ранее Татьяна Брухунова снялась в розовом платье и с голубым бантом, что вызвало восторг подписчиков.
Читайте также
Баян Алагузова опубликовала нежное видео с дочерью
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript