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Жена Петросяна о сыне Вагане: Мои уговоры бесполезны

Жена Петросяна о сыне Вагане: Мои уговоры бесполезны, фото - Новости Zakon.kz от 24.11.2024 01:20 Фото: Instagram/bruhunova
35-летняя супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова поделилась подробностями о воспитании сына Вагана, сообщает Zakon.kz.

Редкий комментарий она 23 ноября опубликовала в Stories-Instagram.

Брухунова показала фото, на котором мальчик катался на велосипеде по заснеженной улице.

Жена Петросяна о сыне Вагане: Мои уговоры бесполезны, фото - Новости Zakon.kz от 24.11.2024 01:20

Фото: Instagram/bruhunova

"Ваган супер. Целеустремленный мальчик. Велосипед и снег — два любимых занятия. Почему бы не объединить их?! И все мои уговоры бесполезны", — написала она.

Татьяна Брухунова и Евгений Петросян официально оформили отношения в декабре 2019 года. У пары двое детей: сын Ваган и дочь Матильда.

Ранее Татьяна Брухунова снялась в розовом платье и с голубым бантом, что вызвало восторг подписчиков.

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