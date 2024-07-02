Брухунова показала фотографии повзрослевшего сына Петросяна

Супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова порадовала подписчиков новым снимком подросшего сына, сообщает Zakon.kz.

Об этом она написала в своем аккаунте в Instagram.

"Это могла бы быть реклама зубной пасты, но нет! Это я и моя Душа!" – подписала Брухунова фото с сыном.

Подписчики Татьяны отметили, что мальчик заметно подрос, а его улыбка стала еще больше напоминать улыбку знаменитого отца.

Татьяна Брухунова счастлива в браке с юмористом Евгением Петросяном вот уже пять лет. Супруги растят сына Вагана, а недавно порадовали поклонников еще одной новостью – в семье появилась и дочь Матильда.

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Неравный брак Петросяна с Брухуновой часто становится поводом обсуждения со стороны комментаторов. Впрочем, молодая мама отвечает холодно и просто: "Не смотрите".

У супругов разница в возрасте 43 года. В 2020 году у пары родился мальчик, в 2024 году – дочь. У комика есть старшая дочка Викторина, которой 55 лет.