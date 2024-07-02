Брухунова показала фотографии повзрослевшего сына Петросяна
Об этом она написала в своем аккаунте в Instagram.
"Это могла бы быть реклама зубной пасты, но нет! Это я и моя Душа!" – подписала Брухунова фото с сыном.
Подписчики Татьяны отметили, что мальчик заметно подрос, а его улыбка стала еще больше напоминать улыбку знаменитого отца.
Татьяна Брухунова счастлива в браке с юмористом Евгением Петросяном вот уже пять лет. Супруги растят сына Вагана, а недавно порадовали поклонников еще одной новостью – в семье появилась и дочь Матильда.
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