Виктория Боня высказалась о небогатых мужчинах

На счету бывшей звезды "Дома-2" Виктории Бони несколько ярких романов с богатыми и успешными мужчинами. Телеведущая заявила, что с теми, кто мало зарабатывает, связывать жизнь не намерена, сообщает Zakon.kz.

Несмотря на наличие богатых ухажеров, Вика и сама умеет неплохо зарабатывать. Она ведет популярные интернет-шоу, развивает собственный блог, продает обучающие курсы и имеет хороший доход от рекламы. От мужчины, который претендует на место рядом с ней, Боня требует того же, пишет starhit.ru.

"Я в свою жизнь больше не впущу нищебродов – пусть это слово никого не обижает, я имею в виду людей, которые до сих пор себя не нашли. Это и о материальном, конечно, и о духовном – о том, что мужчина в себе содержит. Он тоже должен развиваться, он должен содержать в себе меня", – заявила Виктория в интервью нумерологу Кристине Егиазаровой.

При этом телеведущая подчеркнула, что напрямую не называет мужчин нищебродами, боясь задеть их чувства.

"Это обидное слово, но я его говорю только своей подружке. Понятно, что на людях я его не говорю. Мужчины не любят это слово. Хотя оно прекрасно описывает некоторых из них", – пояснила теледива.

Боня заверила, что в данный момент сосредоточена на своей жизни, работе и саморазвитии. Кажется, новые отношения в ее ближайшие планы совсем не входят.

"Я даже не смотрю ни на кого сейчас. Я не ищу никого, не жду никого. Я просто делаю свое дело", – добавила Вика.

Последние отношения Бони закончились в феврале 2024 года. Телеведущая рассталась с Русланом Гасановым, который младше ее на 13 лет. Виктория призналась, что ее совсем не устраивала излишняя ревность избранника.

Ранее Виктория Боня рассказала о своем опыте знакомства с рэпером P. Diddy и конфликте, свидетелем которого она стала, также она добавила, что мужчина звал ее на свои вечеринки.