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Виктория Боня заявила, что ей нужен телохранитель

блогер, фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2024 18:43 Фото: Instagram/victoriabonya
16 июня в социальных сетях экс-участница российского проекта "Дом-2" Виктория Боня объяснила, зачем ей нужен телохранитель, сообщает Zakon.kz.

В Instagram блогерша опубликовала видео, в котором к ней подходит мужчина с портретом голливудской знаменитости Анджелины Джоли. Незнакомец просит Боню расписаться, однако девушка ему объясняет, что он спутал ее со звездой.

"Вот, почему мне нужен телохранитель", – сказала Боня, показывая мужчину в черном костюме, стоящего неподалеку.
блогер, фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2024 18:43

Фото: скриншот видео

Ранее Боня поразила поклонников суммой, потраченной за наращивание волос. За свою прическу она отдала миллион рублей.

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