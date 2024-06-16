Виктория Боня заявила, что ей нужен телохранитель

16 июня в социальных сетях экс-участница российского проекта "Дом-2" Виктория Боня объяснила, зачем ей нужен телохранитель, сообщает Zakon.kz.

В Instagram блогерша опубликовала видео, в котором к ней подходит мужчина с портретом голливудской знаменитости Анджелины Джоли. Незнакомец просит Боню расписаться, однако девушка ему объясняет, что он спутал ее со звездой.

"Вот, почему мне нужен телохранитель", – сказала Боня, показывая мужчину в черном костюме, стоящего неподалеку.

Фото: скриншот видео

Ранее Боня поразила поклонников суммой, потраченной за наращивание волос. За свою прическу она отдала миллион рублей.