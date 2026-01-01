Виктория Боня чуть не погибла в Коста-Рике
Об этом она сообщила в своем Instagram.
По словам Бони, ее накрыла сильная волна, после чего океан начал "затягивать" ее под воду. Она рассказала, что сбилось дыхание и каждый новый вдох тут же прерывался очередной волной.
"Мне катастрофически не хватало кислорода, чтобы прийти в себя", – призналась блогерша.
Заметив неподалеку серферов, Боня попыталась привлечь их внимание – подняла руку и стала кричать "help". Сначала молодые люди не поняли, что происходит, однако после ее крика о том, что она тонет, они поспешили на помощь. Серферы добрались до нее, уложили на доску и доставили на берег.
Телеведущая призналась, что в какой-то момент почувствовала отчаяние, но сумела взять себя в руки.
"Я поняла, что не хочу сдаваться и не готова к тому, чтобы все закончилось", – рассказала она, призвав подписчиков быть осторожными и беречь себя.
Позже Боня опубликовала видео с мужчиной, который спас ее из воды. По словам звезды, его зовут Джордж.
