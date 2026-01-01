Виктория Боня чуть не погибла в Коста-Рике

Российская блогерша и телеведущая Виктория Боня поделилась историей о том, как оказалась на грани жизни и смерти во время купания в океане в Коста-Рике, сообщает Zakon.kz.

Об этом она сообщила в своем Instagram.

По словам Бони, ее накрыла сильная волна, после чего океан начал "затягивать" ее под воду. Она рассказала, что сбилось дыхание и каждый новый вдох тут же прерывался очередной волной.

"Мне катастрофически не хватало кислорода, чтобы прийти в себя", – призналась блогерша.

Заметив неподалеку серферов, Боня попыталась привлечь их внимание – подняла руку и стала кричать "help". Сначала молодые люди не поняли, что происходит, однако после ее крика о том, что она тонет, они поспешили на помощь. Серферы добрались до нее, уложили на доску и доставили на берег.

Телеведущая призналась, что в какой-то момент почувствовала отчаяние, но сумела взять себя в руки.

"Я поняла, что не хочу сдаваться и не готова к тому, чтобы все закончилось", – рассказала она, призвав подписчиков быть осторожными и беречь себя.

Позже Боня опубликовала видео с мужчиной, который спас ее из воды. По словам звезды, его зовут Джордж.

