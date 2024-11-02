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Вера Брежнева намекнула на возможное воссоединение с Константином Меладзе

Вера Брежнева намекнула, что помирилась с Константином Меладзе, фото - Новости Zakon.kz от 02.11.2024 21:20 Фото: Instagram/ververa
Бывшая участница группы "ВИА Гра" 42-летняя Вера Брежнева намекнула на возможное воссоединение с продюсером и бывшим супругом Константином Меладзе, сообщает Zakon.kz.

Артистка опубликовала в stories Instagram архивное фото с Константином Меладзе. Отметим, что на фоне она поставила его новую песню.

"Ты можешь не верить, ты можешь не знать, ты можешь от безысходности сама себе врать, что все еще будет, еще не конец. Есть следующая жизнь, а что, если нет?" – говорится в песне.
Вера Брежнева и Константин Меладзе, фото - Новости Zakon.kz от 02.11.2024 21:20

Фото: скриншот

С 2015 года Вера Брежнева была замужем за продюсером Константином Меладзе, однако в октябре 2023 года подтвердила развод с ним. Супруги расстались после восьми лет брака, общих детей у них не было. Причину разрыва пара не раскрыла.

Ранее Брежнева возмутила поклонников откровенной фотосессией.

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