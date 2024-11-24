Позирующая на фоне Эйфелевой башни Лилия Рах восхитила фанатов

Известный казахстанский байер и ведущая программы "Модный приговор" Лилия Рах порадовала поклонников красивыми фотографиями, сообщает Zakon.kz.

24 ноября она на своей странице в Instagram разместила снимки из Парижа. На фото Лилия Рах позирует в разных локациях столицы Франции в красивом твидовом костюме в сине-красных тонах.

"Господи, сегодня я не хочу ничего просить, я просто хочу сказать спасибо за все то, что ты мне уже дал", – написала она под постом.

Подписчики восхитились образом стилиста:

Роскошная, шикарная, стильная, красивая наша любимая Лилия!

Расцветка костюма огонь!

У вас потрясающее чувство стиля.

23 сентября Лилия Рах сообщила, что дала интервью российской популярной журналистке Ксении Собчак.