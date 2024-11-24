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Позирующая на фоне Эйфелевой башни Лилия Рах восхитила фанатов

Позирующая на фоне Эйфелевой башни Лилия Рах восхитила фанатов , фото - Новости Zakon.kz от 24.11.2024 21:35 Фото: Instargam/liliyarakh
Известный казахстанский байер и ведущая программы "Модный приговор" Лилия Рах порадовала поклонников красивыми фотографиями, сообщает Zakon.kz.

24 ноября она на своей странице в Instagram разместила снимки из Парижа. На фото Лилия Рах позирует в разных локациях столицы Франции в красивом твидовом костюме в сине-красных тонах. 

"Господи, сегодня я не хочу ничего просить, я просто хочу сказать спасибо за все то, что ты мне уже дал", – написала она под постом.

Подписчики восхитились образом стилиста: 

  • Роскошная, шикарная, стильная, красивая наша любимая Лилия!
  • Расцветка костюма огонь!
  • У вас потрясающее чувство стиля.

23 сентября Лилия Рах сообщила, что дала интервью российской популярной журналистке Ксении Собчак. 

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