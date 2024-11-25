Ерке Есмахан показала успехи годовалого сына

Сегодняшний день популярная казахстанская певица Ерке Есмахан решила начать свой Instagram-Stories с успехов младшего сына, сообщает Zakon.kz.

Ислам, которому 23 ноября 2024 года исполнился годик, уже вовсю пишет, рисует и проявляет себя с творческой стороны. Видимо, этому виной знаменитые родители малыша.

"Сам пишет, и сам стирает. Умный малыш", – трогательно подписала видео Ерке Есмахан.

13 ноября 2024 года Ерке Есмахан заинтриговала подписчиков, заявив о свадьбе года, которая намечается в ее семье. Подробнее об этом можете узнать по ссылке.