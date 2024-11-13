"Будет свадьба года": Ерке Есмахан заинтриговала подписчиков

Известная казахстанская певица Ерке Есмахан сегодня, 13 ноября 2024 года, опубликовала серию Stories в Instagram. В них она рассказала, как будет отмечать день рождения свой и младшего сына, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, в этом году все пройдет скромно и в семейном кругу. Но в 2025-м 39-летняя артистка с мужем Raim планируют объединить все семейные события и провести "свадьбу года".

"23 ноября у Ислама день рождения. А 30-го мой день рождения. Будем праздновать оба дня рождения, сами, дома. Все вместе большой свадьбой планируем провести летом, дай Бог... Будет свадьба года", – написала Есмахан.

Из-за того, что празднование 40-летнего юбилея перенесено на следующий год, супруг пообещал Ерке купить все, что она захочет. И он сдержал свое обещание.

Фото: Instagram/erke_esmahan

"В связи с тем, что мы решили не праздновать мой день рождения, муж мне сказал, что купит все, что я захочу. И так, пока он месяц готовился к концерту, я на протяжении месяца была занята покупкой подарков для себя. То, что нашла, купила в Алматы, остальное – заказала из-за границы", – похвасталась певица.

Затем Есмахан продемонстрировала свои подарки, опубликовав пакетики всемирно известных брендов. При этом она не раскрыла, что именно лежит в них.

Фото: Instagram/erke_esmahan

Ерке пожелала своим подписчицам, чтобы их мужья баловали так же, как ее Raim.

Фото: Instagram/erke_esmahan

"Это еще не конец, я думаю. До дня рождения есть еще 15 дней. Докуплю и потом покажу вам все", – заключила певица.

Ранее Ерке Есмахан высказалась о смене часового пояса. Она, как и другие казахстанцы, отметила, что в Алматы темнеет уже в 16:00. "Что будет с нами зимой?" – задалась вопросом певица.