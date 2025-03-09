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Культура и шоу-бизнес

53-летняя Марина Федункив раскрыла имя сына от молодого мужа

Марина Федункив, актриса, , фото - Новости Zakon.kz от 09.03.2025 17:21 Фото: Instagram/marina_phedunkiv
Актриса Марина Федункив, которая впервые стала матерью в 53 года, раскрыла имя своего сына. Она родила малыша пять месяцев назад от молодого мужа-итальянца, сообщает Zakon.kz.

О том, как назвали мальчика, счастливая мать рассказала на шоу Comedy Club, пишет news.ru.

"Сына я назвала в честь своего деда, которого звали Федункив Теодор Гаврилович, вот и сын мой Теодор. Фамилия отца" – сказала актриса.

Звезда впервые стала мамой в ноябре 2024 года. После родов она тщательно скрывала пол ребенка. С итальянским бизнесменом Стефано Маджи, который младше своей избранницы на 13 лет, они поженились три года назад.

Андрей Дюсупов
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