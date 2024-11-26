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Актер Александр Петров поделился фотографиями со свадьбы

Актер Александр Петров поделился фотографиями со свадьбы, фото - Новости Zakon.kz от 26.11.2024 18:46 Фото: Instagram/actorsashapetrov
Накануне, 25 ноября 2024 года, российский актер театра и кино Александр Петров и его жена Виктория отметили важную семейную дату. В связи с этим супруги публично обратились к друг другу через социальные сети, сообщает Zakon.kz.

К примеру, звезда сериала "Полицейский с Рублевки" опубликовал в Instagram серию свадебных фотографий.

"Нам 1 год! Жена, очень тебя люблю!" – трогательно обратился к супруге Петров.

На это Виктория лаконично ответила: "Люблю тебя, муж!" Она также посвятила пост годовщине свадьбы, опубликовав фото с супругом.

"25.11. Год, как один миг. Год со дня нашей сказки. Год с праздника нашей любви. Год, как мы взялись за руки и идем своей счастливой дорогой, а волшебство и чудо идут рядом соседней дорогой с самого начала и я желаю нам, чтобы так продолжалось всю жизнь. Я люблю тебя, муж!", – написала под публикацией Виктория.

Александр тоже не прошел мимо трогательного обращения жены, и написал в комментариях: "Я тебя очень люблю! Потрясающая жена!"

Подписчики поздравили супругов с важной датой, и пожелали им счастья и любви:

  • "Счастья вашей семье! Цените и любите друг друга!"
  • "Какие красивые и счастливые! Дай Бог вам огромного счастья!"
  • "Очень рады за Вас! Пусть с каждым годом любовь только крепнет".
  • "Поздравляю вас с первой годовщиной свадьбы! Будьте вместе и будьте очень счастливы всю жизнь! Рада за вас!"

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14 сентября 2023 года стало известно, что Александр Петров неожиданно женился на девушке по имени Виктория. Позднее главный герой сериала "Полицейский с Рублевки" устроил пышную свадьбу.

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