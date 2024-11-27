Новый сюжетный поворот: вышел официальный трейлер сериала "Игра в кальмара"

Сегодня, 27 ноября 2024 года, популярный стриминговый сервис фильмов и сериалов Netflix опубликовал новый, официальный трейлер "Игры в кальмара", сообщает Zakon.kz.

Трейлер нашумевшего сериала появился на YouTube-канале стримингового сервиса.

В дополнительной информации о втором сезоне сериала "Игра в кальмара" рассказывается о новом сюжетном повороте: "Ли Чжон Чжэ, Ли Бен Хон, Ви Ха Чжун и Гон Ю вновь исполнили свои роли".

"Спустя три года после победы в Squid Game Игрок 456 отказался от поездки в Штаты и вернулся с новым решением. Ки Хун снова погружается в таинственную игру на выживание, начиная очередную игру "жизнь-смерть" с новыми участниками, собравшимися, чтобы выиграть приз в 45,6 млрд вон", – также говорится в описании нового трейлера.

Отметим, что за девять часов он набрал более 1,5 млн просмотров, а фанаты с нетерпением ждут выхода сериала:

"Я так рада снова увидеть. Прошло так много времени. Я так скучала по нему".

"Еще одна игра!" от пения у меня мурашки по коже, даже после просмотра трейлера".

"Ого, настоящие превью второго сезона уже здесь! Никакой фальшивой фанатской чуши".

"Я ценю идею о том, что Ки Хун возьмет на себя роль лидера и будет руководить игроками в качестве наставника".

Ранее, 1 ноября 2024 года, выходил официальный почти двухминутный тизер сериала "Игра в кальмара: 2 сезон". Продолжение сериала стартует на Netflix 26 декабря. А третий, финальный, сезон выйдет в 2025 году.