"Игра в кальмара": вышел последний сезон культового сериала

27 июня на Netflix стартовал финальный сезон сериала "Игра в кальмара", сообщает Zakon.kz.

Третий сезон стартует сразу после развязки второго. Главного героя Ги Хуна, игрока под номером 456, "ждут новые, еще более опасные испытания". В то же время Фронтмен возвращается к управлению играми и готовится встретить новых "VIP-гостей", а его брат, полицейский Джун Хо, продолжает свои поиски.

"Комнаты готовы. Игры вот-вот начнутся", – говорится в анонсе.

Судя по описанию, "Игра в кальмара" не знает милосердия.

"С каждым новым раундом цена ошибки растет – и последствия становятся все более фатальными", – поделились первыми впечатлениями фанаты сериала.

This may be Squid Game's most traumatizing game ever. pic.twitter.com/Jma2ELB6YI — Netflix (@netflix) June 27, 2025

Сценарий сериала о Гарри Поттере понравился Джоан Роулинг.