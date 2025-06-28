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Культура и шоу-бизнес

"Игра в кальмара": вышел последний сезон культового сериала

&quot;Игра в кальмара&quot; третий сезон, фото - Новости Zakon.kz от 28.06.2025 05:04 Фото: X/netflix
27 июня на Netflix стартовал финальный сезон сериала "Игра в кальмара", сообщает Zakon.kz.

Третий сезон стартует сразу после развязки второго. Главного героя Ги Хуна, игрока под номером 456, "ждут новые, еще более опасные испытания". В то же время Фронтмен возвращается к управлению играми и готовится встретить новых "VIP-гостей", а его брат, полицейский Джун Хо, продолжает свои поиски.

"Комнаты готовы. Игры вот-вот начнутся", – говорится в анонсе.

Судя по описанию, "Игра в кальмара" не знает милосердия.

"С каждым новым раундом цена ошибки растет – и последствия становятся все более фатальными", – поделились первыми впечатлениями фанаты сериала.

Сценарий сериала о Гарри Поттере понравился Джоан Роулинг.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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