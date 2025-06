"Игра в кальмара": вышел последний сезон культового сериала

Третий сезон стартует сразу после развязки второго. Главного героя Ги Хуна, игрока под номером 456, "ждут новые, еще более опасные испытания". В то же время Фронтмен возвращается к управлению играми и готовится встретить новых "VIP-гостей", а его брат, полицейский Джун Хо, продолжает свои поиски.

Судя по описанию, "Игра в кальмара" не знает милосердия.

This may be Squid Game's most traumatizing game ever. pic.twitter.com/Jma2ELB6YI