Сын Жанны Фриске стал юной звездой баскетбола
Фото: Instagram/dmitryshepelev
Сын российских знаменитостей Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева, Платон, уже несколько лет увлекается баскетболом. Недавно 12-летний наследник телеведущего выиграл очередной турнир со своей командой, сообщает Zakon.kz.
Как рассказал Дмитрий Шепелев в Instagram, его сын удостоился награждения золотой медалью.
Фото: Instagram/dmitryshepelev
Телеведущий показал в Stories идущего к нему после заключительной игры сына, уже знающего о победе своей команды в турнире.
Фото: Instagram/dmitryshepelev
Гордый отец показал и кадры награждения. Платон показал на камеру полученную золотую медаль.
Как уточнил папа юного спортсмена, турнир шел две недели.
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