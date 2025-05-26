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Культура и шоу-бизнес

Сын Жанны Фриске стал юной звездой баскетбола

Сын Жанны Фриске и Шепелева, фото - Новости Zakon.kz от 26.05.2025 07:15 Фото: Instagram/dmitryshepelev
Сын российских знаменитостей Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева, Платон, уже несколько лет увлекается баскетболом. Недавно 12-летний наследник телеведущего выиграл очередной турнир со своей командой, сообщает Zakon.kz.

Как рассказал Дмитрий Шепелев в Instagram, его сын удостоился награждения золотой медалью.

Фото: Instagram/dmitryshepelev

Телеведущий показал в Stories идущего к нему после заключительной игры сына, уже знающего о победе своей команды в турнире.

Фото: Instagram/dmitryshepelev

Гордый отец показал и кадры награждения. Платон показал на камеру полученную золотую медаль.

Как уточнил папа юного спортсмена, турнир шел две недели.

Ранее Алла Пугачёва обратилась к Кристине Орбакайте, которой исполнилось 54 года.

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Аксинья Титова
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