Отец Жанны Фриске высказался о карьере несостоявшегося зятя

Владимир Фриске резко высказался о карьере Дмитрия Шепелева, сообщает Zakon.kz.

Со слов Владимира Фриске, проблемы Шепелева связаны его скандальным характером. В интервью изданию "Абзац" он прокомментировал новость о том, что последний возлюбленный певицы Жанны Фриске больше не будет вести шоу "В кругу друзей" на российском телевидении.

Фото: Instagram/dmitryshepelev

"Шепелев никогда не сможет удержаться на каком-либо поприще. Ему везде будет закрыт путь. Очевидно, что он скандальный человек, который не может ужиться ни с кем", – сказал Фриске.

По данным издания, за год проект Шепелева о животных ни разу не попал в топ-100 популярных передач на российском ТВ. Пока ни шоумен, ни канал не прокомментировали ситуацию с расторжением контракта.

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