Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Отец Жанны Фриске высказался о карьере несостоявшегося зятя

Телевидение, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2024 06:33 Фото: Instagram/dmitryshepelev
Владимир Фриске резко высказался о карьере Дмитрия Шепелева, сообщает Zakon.kz.

Со слов Владимира Фриске, проблемы Шепелева связаны его скандальным характером. В интервью изданию "Абзац" он прокомментировал новость о том, что последний возлюбленный певицы Жанны Фриске больше не будет вести шоу "В кругу друзей" на российском телевидении.

Телевидение, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2024 06:33

Фото: Instagram/dmitryshepelev

"Шепелев никогда не сможет удержаться на каком-либо поприще. Ему везде будет закрыт путь. Очевидно, что он скандальный человек, который не может ужиться ни с кем", – сказал Фриске.

По данным издания, за год проект Шепелева о животных ни разу не попал в топ-100 популярных передач на российском ТВ. Пока ни шоумен, ни канал не прокомментировали ситуацию с расторжением контракта.

Между тем семейное благополучие царит в семье Валерия Меладзе. Певица Альбина Джанабаева предстала перед ним в новом образе.

Читайте также

Отношения
Григорий Лепс заступился за свою возлюбленную Аврору
Касым-Жомарт Токаев посетил концерт
Токаев посетил торжественный концерт по случаю Дня Республики
Макпал Исабекова впервые показала мужа
Макпал Исабекова впервые показала мужа
Алия Абди
Россия 2024 год Конфликты Рейтинги Телевидение Семья Шоу
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Павел Глоба, гороскоп, кому 2025 год подарит счастье
Глоба назвал знаки зодиака, которым 2025 год дарует счастье
Младшая дочь Анастасии Заворотнюк отметила 6-летие без мамы
Младшая дочь Анастасии Заворотнюк отметила шестилетие без мамы
Ливни, снег и гололед: прогноз погоды в Казахстане на 23 октября
Ливни, снег и гололед: прогноз погоды в Казахстане на 23 октября
Макпал Исабекова впервые показала мужа
Макпал Исабекова впервые показала мужа
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: