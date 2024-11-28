Димаш Кудайберген получил престижную премию в Дубае

Казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген получил премию DIAFA в Дубае (ОАЭ), сообщает Zakon.kz.

Информацией об этом певец поделился в своем Instagram 28 ноября 2024 года.

"Спасибо DIAFA за награду за вклад в искусство. Спасибо, Дубай, спасибо, DIAFA", – написал он.

Премия Distinctive International Arab Festivals Awards – DIAFA – это престижная церемония награждения и торжественного приема, которая проводится ежегодно в Дубае. Она направлена ​​на чествование выдающихся личностей, организаций и компаний как на региональном, так и мировом уровне в знак признания их достижений и вклада в улучшение жизни общества.

Лауреатов премии ежегодно выбирает квалифицированный комитет, в состав которого входят 25 журналистов и представителей СМИ из Арабского региона и мира, представляющих различные области, такие как музыка, искусство, культура, экономика, бизнес, предпринимательство, журналистика, истории успеха, гуманитарные услуги и другие.

Накануне, 27 ноября, Димаш выложил новый клип о Казахстане, который восхитил его поклонников.