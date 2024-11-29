Еще одну награду получил Димаш Кудайберген

Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash

Всемирно известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген получил еще одну награду. Об этом сегодня, 9 декабря 2024 года, рассказала его команда, сообщает Zakon.kz.

Из их заявления следует, что 14-й Национальная премия "Халықтың сүйктісі – 2024" подвела итоги голосования. "Самая престижная общественная награда определила своих владельцев в 10 номинациях. Деятелем культуры года в четвертый раз признан Народный артист Республики Казахстан Димаш Кудайберген". Команда Димаша Кудайбергена Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от DimashNews (@dimash.news) Отмечается, что торжественная церемония награждения лауреатов традиционно состоится 16 января. Материал по теме Команда Димаша Кудайбергена обратилась к его поклонникам с важной информацией 28 ноября 2024 года стало известно, что Димаш Кудайберген получил престижную премию в Дубае.

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