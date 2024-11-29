Еще одну награду получил Димаш Кудайберген
Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
Всемирно известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген получил еще одну награду. Об этом сегодня, 9 декабря 2024 года, рассказала его команда, сообщает Zakon.kz.
Из их заявления следует, что 14-й Национальная премия "Халықтың сүйктісі – 2024" подвела итоги голосования.
"Самая престижная общественная награда определила своих владельцев в 10 номинациях. Деятелем культуры года в четвертый раз признан Народный артист Республики Казахстан Димаш Кудайберген".Команда Димаша Кудайбергена
Отмечается, что торжественная церемония награждения лауреатов традиционно состоится 16 января.
28 ноября 2024 года стало известно, что Димаш Кудайберген получил престижную премию в Дубае.
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