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Иван Ургант трогательно обратился к 68-летнему отцу и опубликовал редкое фото с ним

Иван Ургант трогательно обратился к 68-летнему отцу и опубликовал редкое фото с ним, фото - Новости Zakon.kz от 28.11.2024 16:44 Фото: Instagram/urgantcom
Советский и российский актер театра и кино, телеведущий Андрей Ургант сегодня, 28 ноября 2024 года, отмечает 68-й день рождения. В связи с этим к нему обратился его сын – актер, телеведущий и шоумен Иван Ургант, сообщает Zakon.kz.

46-летний ведущий телепередачи "Вечерний Ургант" опубликовал в Instagram редкое фото с родителем и посвятил ему трогательное стихотворение:

"Чтоб в любви признаться отцу,

Я лицо приближу к лицу.

Держится отец молодцом.

От лица отца так пахнет отцом.

Не теряя, в целом, лица,

Быть хочу похож на отца.

Чтобы хлеб макая в винцо,

Глупостям смеяться в лицо.

Жизнь шумит Садовым кольцом…

Курица склонилась к яйцу…

В общем, повезло мне с отцом!

В принципе, спасибо отцу!"

Подписчики Ивана были настолько тронуты произведением своего кумира, что не смогли сдержать слез:

  • "До слез".
  • "Тепло как!"
  • "Чудесное фото".
  • "Гениальный стих!"
  • "Здоровья и долгих продуктивных лет!"
  • "Ох, какие чудесные стихи и какие чудесные отец и сын".
  • "От лица отца так пахнет отцом…" эта строчка особенно понравилась".

В свою очередь именинник опубликовал у себя в Instagram фрагмент, снятый на мероприятии.

"А мама была права: время, действительно, летит очень быстро…", – подписал публикацию Андрей Ургант.

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Отметим, что Иван Ургант не оставляет без внимания своих родных в их дни рождения. К примеру, 21 сентября 2024 года шоумен опубликовал фотографии с младшей дочерью Валерией, которую трогательно поздравил с 9-летием.

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