Иван Ургант трогательно обратился к 68-летнему отцу и опубликовал редкое фото с ним
46-летний ведущий телепередачи "Вечерний Ургант" опубликовал в Instagram редкое фото с родителем и посвятил ему трогательное стихотворение:
"Чтоб в любви признаться отцу,
Я лицо приближу к лицу.
Держится отец молодцом.
От лица отца так пахнет отцом.
Не теряя, в целом, лица,
Быть хочу похож на отца.
Чтобы хлеб макая в винцо,
Глупостям смеяться в лицо.
Жизнь шумит Садовым кольцом…
Курица склонилась к яйцу…
В общем, повезло мне с отцом!
В принципе, спасибо отцу!"
Подписчики Ивана были настолько тронуты произведением своего кумира, что не смогли сдержать слез:
- "До слез".
- "Тепло как!"
- "Чудесное фото".
- "Гениальный стих!"
- "Здоровья и долгих продуктивных лет!"
- "Ох, какие чудесные стихи и какие чудесные отец и сын".
- "От лица отца так пахнет отцом…" эта строчка особенно понравилась".
В свою очередь именинник опубликовал у себя в Instagram фрагмент, снятый на мероприятии.
"А мама была права: время, действительно, летит очень быстро…", – подписал публикацию Андрей Ургант.
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Отметим, что Иван Ургант не оставляет без внимания своих родных в их дни рождения. К примеру, 21 сентября 2024 года шоумен опубликовал фотографии с младшей дочерью Валерией, которую трогательно поздравил с 9-летием.