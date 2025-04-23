Иван Ургант опубликовал редкие кадры с 47-летней супругой: на них отреагировала Алла Пугачёва
Фото: Instagram/aleksandr_shaposhnikov
Известный российский актер, телеведущий и шоумен Иван Ургант порадовал подписчиков в Instagram новым видеороликом с женой Натальей Кикнадзе, сообщает Zakon.kz.
Редкими кадрами с 47-летней супругой Ургант поделился сегодня, 23 апреля 2025 года.
"Наташа, Иван и Севан", – лаконично подписал публикацию Иван.
Из этого следует, что супруги либо находятся, либо находились в Армении. Потому что Севан – это наибольшее озеро Кавказа, расположенное на Армянском нагорье в Армении.
В числе первых на публикацию отреагировала эстрадная певица Алла Пугачёва, которая написала:
"Ух, какие классные!"
А поклонники Урганта просто присоединились к Примадонне:
- "Невероятно красиво".
- "Скучаю по вашему юмору".
- "Как приятно смотреть на хороших людей".
- "Какие же вы красивые, счастливые и потрясающие! Места и съемка – загляденье!"
- "Наташа очень хорошо выглядит! И прическа, и цвет волос, и фигура – все идеально!"
- "Частенько бываю в Ереване, на Севане, в горах. Как приятно видеть вас вместе там!"
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