Иван Ургант опубликовал редкие кадры с 47-летней супругой: на них отреагировала Алла Пугачёва

Известный российский актер, телеведущий и шоумен Иван Ургант порадовал подписчиков в Instagram новым видеороликом с женой Натальей Кикнадзе, сообщает Zakon.kz.

Редкими кадрами с 47-летней супругой Ургант поделился сегодня, 23 апреля 2025 года.

"Наташа, Иван и Севан", – лаконично подписал публикацию Иван.

Из этого следует, что супруги либо находятся, либо находились в Армении. Потому что Севан – это наибольшее озеро Кавказа, расположенное на Армянском нагорье в Армении.

В числе первых на публикацию отреагировала эстрадная певица Алла Пугачёва, которая написала:

"Ух, какие классные!"

А поклонники Урганта просто присоединились к Примадонне:

"Невероятно красиво".

"Скучаю по вашему юмору".

"Как приятно смотреть на хороших людей".

"Какие же вы красивые, счастливые и потрясающие! Места и съемка – загляденье!"

"Наташа очень хорошо выглядит! И прическа, и цвет волос, и фигура – все идеально!"

"Частенько бываю в Ереване, на Севане, в горах. Как приятно видеть вас вместе там!"

Материал по теме Иван Ургант тронул поклонников теплыми словами о жене

Ранее Иван Ургант и Владимир Познер покорили Алматы и Казнет. Почему, можете узнать здесь.