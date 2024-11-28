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Сбылась главная мечта Ольги Бузовой

Ольга Бузова кино, фото - Новости Zakon.kz от 28.11.2024 17:47 Фото: Instagram/buzova86
38-летняя российская телеведущая и певица Ольга Бузова не перестает удивлять своих поклонников и пробует себя в разных ипостасях. На этот раз экс-ведущая проекта "Дом-2" заявила, что сбылась ее очередная мечта. Теперь она снимается в кино, сообщает Zakon.kz.

Бузова подчеркнула, что после проб, долгих репетиций уже можно говорить о съемочном процессе.

"Я очень долго ждала своей большой главной роли, чтобы иметь показать вам еще одну грань себя! Мои коллеги по кино большие актеры, которые известны всем своими ролями! Владимир Яглыч, Максим Лагашкин, Вольфганг Черни, Марина Федункив и многие другие".Ольга Бузова

По словам дизайнера, она очень переживала, как ее примут на площадке.

"Но все прошло идеально. Кино открыло для меня новый мир, который мне очень нравится! Мои глаза горят, и я уже без будильника готова вставать на смену, хоть она у меня порой и в 6 утра… А ведь я – сова. Теперь у меня есть и киносемья! Я верю, что это только начало моей кинокарьеры. В планах и в переговорах большое кино с зарубежной командой!"Ольга Бузова

Комментаторы присоединились к поздравлениям, отметив трудолюбие блогера. Впрочем, не обошлось и без критики.

  • Жду с нетерпением. Большая молодец.
  • Вселенная любит трудяг и им идет на встречу.
  • Что творится, а где актеры? Настоящие актеры, артисты? Где все?
  • Поздравляю с исполнением вашей мечты! Я очень рад за вас.
  • Куда катится наша страна.
  • С заграницей ты загнула.

14 ноября 2024 года на вечеринке, посвященной восьмилетию певческой карьеры, Бузова поделилась, что в следующем году хотела бы родить ребенка.

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