Бен Аффлек воссоединился с бывшей супругой

По случаю праздника, вместе со своими детьми они поработали на открытой кухне для бездомных в центре Лос-Анджелеса. Радостной новостью организаторы поделились на своей странице в Х.

Huge thanks to @BenAffleck and Jennifer Garner for volunteering with us at The Midnight Mission this Thanksgiving! Your kindness and care made the day brighter for our Skid Row neighbors. 🦃💛 #ThanksgivingWithPurpose #TheMidnightMission pic.twitter.com/2snsjMdhzQ