Третий лишний: возлюбленный Дженнифер Гарнер обеспокоен ее дружбой с Беном Аффлеком

Дружба американского актера Бена Аффлека с его экс-супругой Дженнифер Гарнер подорвала ее новые отношения с бизнесменом Джоном Миллером, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Page Six со ссылкой на инсайдера, Миллер "не в восторге" от того, что Гарнер и Аффлек проводят больше времени вместе.

"Он знает, что Бен и Джен в последнее время полагаются друг на друга больше, чем когда-либо, и у них очень близкие отношения. Их крепнущая связь становится слишком сильной, Бен проводит с ними все праздники: Рождество, День благодарения. Джон чувствует себя третьим лишним", – утверждает источник.

Отмечается, что артисты регулярно переписываются и созваниваются – больше, чем за все последние несколько лет.





"Раньше речь шла исключительно о детях, но Джон чувствует, что дело не только в них. Он не боится, что Джен вернется к Бену, но трудно не испытывать ревности, когда становится ясно, что у них сильная связь и дружба", – говорит инсайдер.

20 августа 2024 года стало известно, что Дженнифер Лопес подала на развод с Беном Аффлеком. Дата расставания пары – 26 апреля 2024 года.

В конце декабря 2024 года папарацци заметили Дженнифер Лопес на свидании с Кевином Костером. Встреча проходила на горнолыжном курорте.



7 января стало известно, что Дженнифер Лопес и Бен Аффлек официально развелись и поделили имущество.