Бен Аффлек решил переехать от жены в собственный дом

Американский актер Бен Аффлек купил себе особняк за 20 млн долларов после переезда от своей возлюбленной Дженнифер Лопес, сообщает Zakon.kz.

По информации Starhit.ru, дом звезды находится в Пасифик-Палисейдс, одном из самых престижных районов Лос-Анджелеса. В распоряжении актера теперь пять спален, шесть ванных комнат, несколько столовых, кабинет, гардеробные, медиа-комната и гостевой домик. За новое жилье американский актер отдал 20,5 миллиона долларов.

Дженифер Лопес еще не успела обзавестись домом, который не напоминал бы ей о супруге. Тем не менее, и ее поведение намекает на разрыв: так, несколько дней назад артистка отметила 55-й день рождения, однако Аффлека на вечеринку не пригласила.

Не так давно Лопес снова заподозрили в разводе с Беном Аффлеком. Ее заметили без обручального кольца. Супруги не комментируют слухи в обществе.

