Рудковская стала автором нового проекта, а Киркоров – крестным отцом ребенка Федункив

Яна Рудковская стала автором идеи и креативным продюсером нового клипа Филиппа Киркорова, а сам певец – крестным отцом первенца Марины Федункив, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно 29 ноября на презентации клипа Киркорова "Черная пантера", автором идеи и креативным продюсером которого выступила вездесущая Яна Рудковская. Новостью продюсер поделилась на своей странице в instagram.

На том же мероприятии Киркоров подтвердил, что стал крестным для ребенка 53-летней актрисы и звезды шоу Comedy Woman Марины Федункив.

Ранее Федункив поделилась деталями материнства.