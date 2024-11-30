Лента новостей
0
Қаз
#Всеобщее декларирование #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Рудковская стала автором нового проекта, а Киркоров – крестным отцом ребенка Федункив

Шоу-бизнес, фото - Новости Zakon.kz от 30.11.2024 06:00 Фото: Instagram/fkirkorov
Яна Рудковская стала автором идеи и креативным продюсером нового клипа Филиппа Киркорова, а сам певец – крестным отцом первенца Марины Федункив, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно 29 ноября на презентации клипа Киркорова "Черная пантера", автором идеи и креативным продюсером которого выступила вездесущая Яна Рудковская. Новостью продюсер поделилась на своей странице в instagram.

На том же мероприятии Киркоров подтвердил, что стал крестным для ребенка 53-летней актрисы и звезды шоу Comedy Woman Марины Федункив.

Ранее Федункив поделилась деталями материнства.

Читайте также

SEREBRO
Мама Люба, давай: Фадеев представил новый состав группы SEREBRO
Праздник
Бен Аффлек воссоединился с бывшей супругой
74-летний Александр Буйнов вышел на сцену Кремля с тремя внуками
74-летний Александр Буйнов вышел на сцену Кремля с тремя внуками
Алия Абди
Москва 2024 год Киркоров Филипп Шоу-бизнес Знаменитости
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
К казахстанцам с предупреждением касательно 5-ти и 10-тысячных купюр обратился Нацбанк
К казахстанцам с предупреждением касательно 5-ти и 10-тысячных купюр обратился Нацбанк
Состояние российского певца Андрея Губина резко ухудшилось
Состояние российского певца Андрея Губина резко ухудшилось
рынок в Алматы хотят снести и построить на этом месте сквер
Сквер вместо базара: алматинские торговцы не хотят покидать рабочие места
Шер объявила о завершении карьеры из-за возраста
Знаменитая певица объявила о завершении карьеры из-за возраста
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: