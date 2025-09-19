Обидно, но ладно: Рудковская высказалась о состоянии Киркорова после интервью Пугачёвой

Российский продюсер Яна Рудковская высказалась о состоянии народного артиста России Филиппа Киркорова, сообщает Zakon.kz.

Об этом она 19 сентября написала в своем Telegram-канале.

"Ну, что я хочу сказать, Филипп Бедросович и его умение выходить из самых сложных задач все-таки не знает себе равных, конечно. Намедни выступал у наших общих друзей на свадьбе. Смотрите сами (видео приложила). И в тонусе, и в голосе. Не иначе как птица Феникс! Активно готовится к своим февральским сольникам в Москве!" – написала продюсер.

По словам Рудковской, настроение Киркорова "прекрасное после интервью экс-супруги".

"Типа обидно, досадно, но ладно", – заключила она.

Ранее сообщалось, что Алла Пугачёва впервые за долгое время дала большое интервью и обратилась к своим поклонникам, проживающим в России.

