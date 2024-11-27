Марина Федункив "раскрыла карты" о родах и поле ребенка

Российская актриса и певица Марина Федункив откровенно рассказала о материнстве в 53 года, сообщает Zakon.kz.

Актриса впервые стала мамой. О своей беременности все девять месяцев Федункив молчала. Но теперь в эксклюзивном интервью "Комсомолке" решила рассказать об этом важном в ее жизни событии.

"Сбылась моя большая мечта: я стала мамой и очень-очень счастлива", – ответила актриса на вопрос о рождении ребенка.

Она поделилась, что все скрывала из-за желания, чтобы ее не дергали и все прошло спокойно.

"Я делилась деталями только с семьей и командой близких людей, которые со мной работают. Сейчас, когда все свершилось, я посчитала возможным рассказать обо всем вам – "Комсомолке". Делаю это для того, чтобы, во-первых, женщины понимали: современная медицина сейчас на таком высоком уровне, что и в моем возрасте стало возможным испытать радость материнства. А во-вторых, чтобы наши женщины знали, что это очень непросто физически, и по возможности не затягивали с материнством", – поделилась Федункив.

Она подтвердила, что когда начала встречаться с будущим мужем Стефано, тема детей поднималась.

"Стефано знал, что задолго до знакомства с ним я заморозила свои яйцеклетки. Я это сделала, как только у меня появилась финансовая возможность. Так сказать, на всякий случай. Но до свадьбы у нас со Стефано не было четкого разговора: мол, давай вот такие шаги предпримем, чтобы у нас были дети. Детей, конечно, мы оба хотели. Но в то же самое время понимали, что, если их не будет, на наши отношения это никак не повлияет", – отметила Марина Федункив.

Она продолжила, что перед беременностью основательно изучила этот вопрос, с мужем консультировались с разными профессорами.

"Я так досконально во все вникала, поскольку рожать хотела исключительно сама. Занялась общим оздоровлением организма: бросила курить, полностью исключила алкоголь. Мы со Стефано обсуждали самые разные варианты – и суррогатное материнство, и усыновление, если не получится. Ну и вариант, если вообще детей у нас не будет... Но в итоге решили сделать все естественным путем", – продолжила актриса.

В целом, по ее словам, беременность протекала хорошо, поэтому она не отрывалась от съемок. Но в последние полтора месяца беременности никаких активностей у нее не было.

Рожала Федункив в России, муж на родах присутствовал. У пары родился сын, который похож на Стефано.

"Бесконечное счастье. Все в мире, кроме этого маленького чуда, мне стало не важно. И теперь все в нашей жизни вращается вокруг него. Внешне он абсолютно папин сын. Да и по характеру, уже можно сказать, тоже", – поделилась Федункив.

Три года назад Марина Федункив вышла замуж за итальянца Стефано Маджи в 2021 году. Он моложе артистки на 13 лет. Слухи о беременности звезды Comedy Woman поползли в августе 2024 года. А в 20-х числах ноября ее стали поздравлять с рождением первенца.