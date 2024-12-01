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Сергея Лазарева и шоу с его участием раскритиковали и обвинили в коррупции

Шоу, фото - Новости Zakon.kz от 02.12.2024 04:40 Фото: Instagram/lazarevsergey
1 декабря актер и журналист Стас Садальский раскритиковал Сергея Лазарева и участников шоу "Ну-ка, все вместе!", сообщает Zakon.kz.

30 ноября на телеканале "Россия 1" состоялся финал шестого сезона шоу "Ну-ка, все вместе!". Выпуск получился скандальным, как, впрочем, и весь сезон. К примеру, в ходе шоу председатель жюри музыкального конкурса Сергей Лазарев поссорился с приглашенной звездой Филиппом Киркоровым. Поп-король отказался отдать свой голос за участницу Элен Бадалян.

Тогда Лазарев, желающий победы Бадалян, вышел из себя. В итоге между экспертами состоялся неприятный разговор, который завершился бегством Филиппа Бедросовича из студии. Киркоров разозлился, когда Лазарев нажал кнопку голосования за него.

По данным Telegram-канала "Starhit", Садальский уверен, что за результаты конкурса просто заплатили.

"Нажимая чужие кнопки, Лазарев не только нарушил правила. Обыкновенное хамство и унижение людей с другим мнением. Шоу не впечатлило, была примитивная клоунада с визгливыми победителями, а в песне должна быть душа", – заявил Садальский.

Актер также согласился с Филиппом Киркоровым, что участники шоу "орут как потерпевшие, а петь громко – это не значит хорошо".

Но переживания Сергея Лазарева оказались напрасными. Элен Бадалян все-таки получила главный приз – сертификат на пять млн рублей и возможность ротироваться на популярной радиостанции.

А 57-летний поп-король российской эстрады Филипп Киркоров назвал время, когда покинет сцену и отправится на пенсию.

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