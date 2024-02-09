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Стало известно о жутких условиях жизни диско-бабушки, покорившей Сергея Лазарева

диско-бабушка из России Фото: скриншот видео
65-летняя Лидия Витальевна из Сыктывкара, которая своими танцами на концерте Сергея Лазарева покорила российского певца, как выяснилось, живет в ужасных условиях – снимает крошечную комнату в общежитии, где даже негде помыться, сообщает Zakon.kz.

Как пишет портал SHOT, местные стараются ей помогать: дают деньги на продукты и баню. Отмечается, что на концерты пенсионерку пускают бесплатно.

"У Лидии Уляшевой есть дом в селе Помоздино, но там только печное отопление, к тому же течет крыша. Близких у бабушки нет, с дровами помогать некому. Сама она инвалид детства. Но пенсионерка всегда мечтала жить в городе. В 2020 году она собрала свои немногочисленные вещи и поехала покорять столицу Коми. Пенсии в 15 тыс. хватило только на то, чтобы жить в хостеле, а потом в общаге", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что у диско-бабушки есть только кровать и шкаф. А вот телевизор, холодильник, стиральная машинка и плита – для Лидии Витальевной недосягаемая мечта.

"Но диско-бабушка всегда была оптимисткой. Она ходит по собеседованиям, пытаясь найти работу. А главная ее страсть – концерты. Она уже отжигала на Агутине, Лепсе, Леонтьеве и т.д. Первый раз "танцовщицу" по-настоящему заметили на концерте Киркорова. Теперь охранники знают веселую пенсионерку и пропускают без билетов. Местные жители давно пытались собрать деньги, чтобы помочь Лидии Витальевне с жильем, но ничего не вышло", – рассказывает издание.

Между тем, у бабушки есть мечта – съездить на концерт в Москву. Она даже написала об этом письмо Деду Морозу. Но пока желание не осуществилось, пишет портал.

Ранее сообщалось, что популярный российский исполнитель Сергей Лазарев опубликовал видео с зажигательным танцем зрительницы и назвал ее главной звездочкой своего концерта.

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