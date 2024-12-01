Лента новостей
0
Қаз
#Всеобщее декларирование #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Филипп Киркоров в очередной раз собрался на пенсию

Филипп Киркоров, фото - Новости Zakon.kz от 01.12.2024 10:55 Фото: Instagram/newwave_official
57-летний Филипп Киркоров назвал срок, когда покинет сцену. Об уходе на пенсию он рассказал на премьере своего клипа "Черная пантера", сообщает Zakon.kz.

В интервью каналу МУЗ-ТВ артист сказал, что последняя работа стала для него знаковой.

Филипп пояснил, что не становится моложе, хотя в последнее время кардинально изменился внешне и стал выглядеть максимум на 40 лет.

Киркоров также признался, что считает главной инвестицией себя и свою работу – именно на это и уходят его гонорары.

"Будем считать, что это очередная инвестиция, чтобы продлить свой путь еще на несколько десятков лет. Ну, хотя бы на десять еще. И эта работа стала для меня очень знаковой, культовой и очень серьезной для того, чтобы задержаться еще на некоторое время на эстраде. 35 лет позади – ну, хотя бы, еще десяточку...", – поделился Киркоров с журналистами.

Ранее стало известно, что дети Филиппа Киркорова Алла-Виктория и Мартин вернулись в Россию после года обучения в международной школе-пансионе в Дубае, куда певец отправил их из-за травли сверстников в связи с его пластическими операциями.

Читайте также

Дочь Ивана Охлобыстина за неделю до свадьбы бросил жених
За неделю до свадьбы: дочь актера Ивана Охлобыстина бросил жених
P. Diddy пытался выбросить женщину-дизайнера с балкона 17 этажа
Очередное обвинение: P. Diddy пытался выбросить женщину-дизайнера с балкона 17 этажа
Бывший участник «Дома-2» выиграл конкурс красоты «Мистер Планета»
Бывший участник "Дома-2" выиграл конкурс красоты "Мистер Планета"
Андрей Дюсупов
Россия 2024 год Киркоров Филипп Музыканты
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
золото, месторождения,
Найдено крупнейшее в мире месторождение золота: его стоимость более 80 млрд долларов
Звезда &quot;Битвы экстрасенсов&quot;Александр Шепс отреагировал на слухи о смерти бывшей возлюбленной
Звезда "Битвы экстрасенсов"Александр Шепс отреагировал на слухи о смерти бывшей возлюбленной
К казахстанцам с предупреждением касательно 5-ти и 10-тысячных купюр обратился Нацбанк
К казахстанцам с предупреждением касательно 5-ти и 10-тысячных купюр обратился Нацбанк
Армия, отряд, военный учения, служба, солдаты
Высшая степень боевой готовности: в Минобороны обратились к казахстанцам с предупреждением
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: