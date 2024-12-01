Филипп Киркоров в очередной раз собрался на пенсию

57-летний Филипп Киркоров назвал срок, когда покинет сцену. Об уходе на пенсию он рассказал на премьере своего клипа "Черная пантера", сообщает Zakon.kz.

В интервью каналу МУЗ-ТВ артист сказал, что последняя работа стала для него знаковой.

Филипп пояснил, что не становится моложе, хотя в последнее время кардинально изменился внешне и стал выглядеть максимум на 40 лет.

Киркоров также признался, что считает главной инвестицией себя и свою работу – именно на это и уходят его гонорары.

"Будем считать, что это очередная инвестиция, чтобы продлить свой путь еще на несколько десятков лет. Ну, хотя бы на десять еще. И эта работа стала для меня очень знаковой, культовой и очень серьезной для того, чтобы задержаться еще на некоторое время на эстраде. 35 лет позади – ну, хотя бы, еще десяточку...", – поделился Киркоров с журналистами.

Ранее стало известно, что дети Филиппа Киркорова Алла-Виктория и Мартин вернулись в Россию после года обучения в международной школе-пансионе в Дубае, куда певец отправил их из-за травли сверстников в связи с его пластическими операциями.