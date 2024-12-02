Элтон Джон почти ослеп
Фото: Instagram/eltonjohn
Элтон Джон признался, что практически полностью потерял зрение. Об этом 77-летний музыкант рассказал 1 декабря на гала-вечере своего благотворительного фонда по борьбе со СПИДом, совпавшем с презентацией нового мюзикла "Дьявол носит Prada", для которого он создал музыку, сообщает Zakon.kz.
Как пишет The Guardian, спектакль уже идет с октября в лондонском театре "Доминион" на Вест-Энде.
"Я не смог присутствовать на предварительных показах, потому что, как вы знаете, у меня проблемы со зрением. Мне трудно смотреть представление. Но я с удовольствием слушал его. Сегодня оно звучало великолепно", – поделился Джон со зрителями мюзикла.
Еще в сентябре артист рассказывал в своем Instagram, что летом во Франции заразился тяжелой инфекцией, которая лишила его зрения на правый глаз и оставила лишь "ограниченное зрение" на левом. Восстановление проходит крайне медленно, и, по его словам, потребуется время, чтобы зрение вернулось хотя бы частично.
Ранее Элтон Джон откровенно рассказал об утраченных органах.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript