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Элтон Джон почти ослеп

Элтон Джон почти ослеп , фото - Новости Zakon.kz от 02.12.2024 20:40 Фото: Instagram/eltonjohn
Элтон Джон признался, что практически полностью потерял зрение. Об этом 77-летний музыкант рассказал 1 декабря на гала-вечере своего благотворительного фонда по борьбе со СПИДом, совпавшем с презентацией нового мюзикла "Дьявол носит Prada", для которого он создал музыку, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Guardian, спектакль уже идет с октября в лондонском театре "Доминион" на Вест-Энде.

"Я не смог присутствовать на предварительных показах, потому что, как вы знаете, у меня проблемы со зрением. Мне трудно смотреть представление. Но я с удовольствием слушал его. Сегодня оно звучало великолепно", – поделился Джон со зрителями мюзикла.

Еще в сентябре артист рассказывал в своем Instagram, что летом во Франции заразился тяжелой инфекцией, которая лишила его зрения на правый глаз и оставила лишь "ограниченное зрение" на левом. Восстановление проходит крайне медленно, и, по его словам, потребуется время, чтобы зрение вернулось хотя бы частично.

Ранее Элтон Джон откровенно рассказал об утраченных органах. 

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