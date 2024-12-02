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Многодетная Абдукаримова поддержала предложение о запрете оставлять детей дома без присмотра

Многодетная Абдукаримова поддержала предложение о запрете оставлять детей дома без присмотра, фото - Новости Zakon.kz от 02.12.2024 22:42 Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial
Популярная казахстанская актриса и телеведущая Жулдыз Абдукаримова рассказала о встрече с уполномоченной по правам ребенка Казахстана Динарой Закиевой.

Об этом актриса 2 декабря сообщила в своем Instagram.

Абдукаримова отметила, что как мать она уделяет особое внимание темам, связанным с благополучием детей, и подняла на встрече ряд важных вопросов. Среди них:

  • запрет на сбор средств благотворительными фондами с использованием фото- и видеоматериалов несовершеннолетних;
  • создание новых механизмов поддержки подростков, помимо телефонов доверия;
  • развитие контента для детей и подростков (на данный момент в стране действует только канал "Балапан" для аудитории 0-6 лет);
  • усиление государственного контроля за частными предпринимателями, предлагающими услуги профессиональной ориентации.

Актриса выразила поддержку инициативе Закиевой увеличить число сотрудников органов опеки во всех регионах страны. Она также предложила создать специальные площадки для подростков, где они могли бы получать поддержку и развивать свои способности.

Абдукаримова подчеркнула важность инициативы по законодательному запрету оставлять детей младше 12 лет дома одних, назвав это необходимой мерой для обеспечения их безопасности.

Ранее уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева прокомментировала трагедию, произошедшую в Акмолинской области, а также выступила с предложением запретить оставлять без присмотра детей младше 12 лет.

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