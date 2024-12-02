Запретить оставлять без присмотра детей младше 12 лет предложили в Казахстане

Уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева прокомментировала трагедию, произошедшую в Акмолинской области, а также выступила с предложением, сообщает Zakon.kz.

Она напомнила, что в Акмолинской области в частном доме в результате замыкания электропроводки и задымления погибли двое детей, и выразила соболезнования близким. По ее словам, все обстоятельства произошедшего выясняются, проводятся все необходимые следственные действия.

"С января 2024 года по сегодняшний день произошло 15 пожаров с гибелью детей, в основном дети находились дома одни. Анализируя данные факты, считаю необходимым проработать законодательные меры по запрету на оставление детей младше 12 лет без присмотра совершеннолетних лиц. Конечно, вместе с тем необходимо, чтобы семьи, нуждающиеся в поддержке, были обеспечены программами помощи, предусмотренными государством", – написала Динара Закиева накануне в Instagram-Stories.

1 декабря 2024 года стало известно, что двое детей 2017 и 2021 годов рождения задохнулись во время пожара в частном доме в селе Шубарагаш Акмолинской области.