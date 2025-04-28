#Торговые войны
#Папа Римский
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
515.03
584.82
6.24
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Папа Римский
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
515.03
584.82
6.24
Культура и шоу-бизнес

Звезда "Гарри Поттера" Руперт Гринт стал отцом во второй раз

Актер, артист, сцена, фото - Новости Zakon.kz от 28.04.2025 08:55 Фото: Instagram/rupertgrint
Звезда фильмов о Гарри Поттере Руперт Гринт стал отцом во второй раз. 36-летний актер редко появляется в соцсетях, но по этому поводу сделал исключение, сообщает Zakon.kz.

Судя по имени – Голди Дж. Гринт – Руперт снова стал отцом девочки. Он и его супруга Джорджия Грум уже воспитывают дочь Уэнсдей. В этом году ей исполнится 5 лет.

"Тайное дитя слегка раскрыто", – оставил позитивную подпись под фото с младенцем экранный Рон Уизли.

Руперт Гринт обычно скрывает личную жизнь от любопытства общественности. Папарацци удалось запечатлеть его на прогулке с женой и первой дочерью только через два года после ее рождения.

Коллега Руперта Дэниел Рэдклифф вместе с возлюбленной Эрин Дарк воспитывают пока только одного сына. Мальчик появился на свет в 2023 году.

Ранее Роза Рымбаева показала отдых с внуком в Ботаническом саду.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: