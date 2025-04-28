Звезда "Гарри Поттера" Руперт Гринт стал отцом во второй раз

Звезда фильмов о Гарри Поттере Руперт Гринт стал отцом во второй раз. 36-летний актер редко появляется в соцсетях, но по этому поводу сделал исключение, сообщает Zakon.kz.

Судя по имени – Голди Дж. Гринт – Руперт снова стал отцом девочки. Он и его супруга Джорджия Грум уже воспитывают дочь Уэнсдей. В этом году ей исполнится 5 лет.

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Руперт Гринт обычно скрывает личную жизнь от любопытства общественности. Папарацци удалось запечатлеть его на прогулке с женой и первой дочерью только через два года после ее рождения.

Коллега Руперта Дэниел Рэдклифф вместе с возлюбленной Эрин Дарк воспитывают пока только одного сына. Мальчик появился на свет в 2023 году.

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