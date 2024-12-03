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Актер Роберт Патинсон может стать шафером на свадьбе Тома Холланда и Зендеи

Актер Роберт Патинсон может стать шафером на свадьбе Тома Холланда и Зендеи , фото - Новости Zakon.kz от 03.12.2024 19:50 Фото: кадр из фильма "Дьявол всегда здесь"
28-летний американский актер Том Холланд и Зендея могут сыграть свадьбу в следующем году. На такое решение "Человека-паука" вдохновил его друг и коллега Роберт Паттинсон, сообщает Zakon.kz.

По информации Life & Style, Том Холланд давно мечтает о том, чтобы узаконить свои отношения с Зендеей. Актер даже начал планировать их свадьбу, которая, вероятно, состоится уже в следующем году. На этот серьезный шаг экранного Человека-паука вдохновил его друг и коллега Роберт Паттинсон.

По данным издания, на протяжении нескольких лет Том и Роб поддерживают довольно близкие отношения. Холланд собственными глазами видел, как изменился Паттинсон после того, как женился и стал отцом, а потому захотел тех же перемен и в собственной жизни.

28-летний актер хочет остепениться и стать серьезнее. Именно Паттинсон может стать ключевой фигурой на свадьбе Холланда и Зендеи. Том хочет видеть Роба своим шафером.

Ранее знаменитый казахстанский блогер Артур Аскарулы, больше известный как Archibaaalt, исполнил свою мечту. В скором времени актер покинет ряд холостяков.

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