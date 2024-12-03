Актер Роберт Патинсон может стать шафером на свадьбе Тома Холланда и Зендеи
По информации Life & Style, Том Холланд давно мечтает о том, чтобы узаконить свои отношения с Зендеей. Актер даже начал планировать их свадьбу, которая, вероятно, состоится уже в следующем году. На этот серьезный шаг экранного Человека-паука вдохновил его друг и коллега Роберт Паттинсон.
По данным издания, на протяжении нескольких лет Том и Роб поддерживают довольно близкие отношения. Холланд собственными глазами видел, как изменился Паттинсон после того, как женился и стал отцом, а потому захотел тех же перемен и в собственной жизни.
28-летний актер хочет остепениться и стать серьезнее. Именно Паттинсон может стать ключевой фигурой на свадьбе Холланда и Зендеи. Том хочет видеть Роба своим шафером.
Ранее знаменитый казахстанский блогер Артур Аскарулы, больше известный как
Archibaaalt, исполнил свою мечту. В скором времени актер покинет ряд холостяков.