Актер Роберт Патинсон может стать шафером на свадьбе Тома Холланда и Зендеи

28-летний американский актер Том Холланд и Зендея могут сыграть свадьбу в следующем году. На такое решение "Человека-паука" вдохновил его друг и коллега Роберт Паттинсон, сообщает Zakon.kz.

По информации Life & Style, Том Холланд давно мечтает о том, чтобы узаконить свои отношения с Зендеей. Актер даже начал планировать их свадьбу, которая, вероятно, состоится уже в следующем году. На этот серьезный шаг экранного Человека-паука вдохновил его друг и коллега Роберт Паттинсон.

По данным издания, на протяжении нескольких лет Том и Роб поддерживают довольно близкие отношения. Холланд собственными глазами видел, как изменился Паттинсон после того, как женился и стал отцом, а потому захотел тех же перемен и в собственной жизни.

28-летний актер хочет остепениться и стать серьезнее. Именно Паттинсон может стать ключевой фигурой на свадьбе Холланда и Зендеи. Том хочет видеть Роба своим шафером.

Ранее знаменитый казахстанский блогер Артур Аскарулы, больше известный как Archibaaalt, исполнил свою мечту. В скором времени актер покинет ряд холостяков.

