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Популярный футбольный блогер в Казахстане объявил о помолвке

Популярный футбольный блогер в Казахстане женится, фото - Новости Zakon.kz от 03.12.2024 17:41 Фото: Instagram/archibaaalt
Знаменитый казахстанский блогер Артур Аскарулы, больше известный как Archibaaalt, исполнил свою мечту. В скором времени актер покинет ряд холостяков, сообщает Zakon.kz.

Об этом важном для него событии Аскарулы, недавно пополнивший ряды руководителей Qazaqstan Football, рассказал публике на странице в Instagram 3 декабря 2024 года.

Судя по геолокации, предложение руки и сердца было сделано на озере Кольсай.

"Сказала "Да"!" – гласит короткая подпись к публикации.

Комментаторы оставляют поздравления, желая долгих лет счастья молодым.

Долгое время блогер спрашивал советы и сетовал на то, что не может найти свою вторую половину.

Буквально на днях он разместил видео, посвященное одиноким: "У меня получилось и у вас получится".

Аскарулы зачастую делится с подписчиками смешными видео с участием спортсменов. Не так давно героем его ролика стал Ислам Махачев – действующий чемпион UFC в легком весе.

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