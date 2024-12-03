Олег Газманов объяснил, почему приемный сын отказался от его фамилии

Полгода назад стало известно, что приемный сын российского певца Олега Газманова, Филипп, сменил фамилию. Отец молодого бизнесмена только сейчас ответил, что думает по этому поводу, сообщает Zakon.kz.

Как выяснилось, парень взял девичью фамилию матери – теперь во всех документах он Муравьев. 73-летний артист нисколько не обижен на Филиппа, он понимает мотивы его поступков.

"Да, Филипп сменил фамилию. Понимаете, с одной стороны, он не хочет пользоваться популярностью фамилии. Он ведь бизнесмен, ходит на встречи. Из-за этого к нему совсем другое внимание. А он хочет своими силами, сам, достичь всего в своей жизни", – поделился мнением исполнитель.

Звезда добавил, что находится под санкциями, что тоже может сказаться на Филиппе. В октябре 2022 года Олега Газманова включили в восьмой пакет санкций ЕС. У знаменитости отобрали две квартиры – в Латвии и Италии. Также он попал в санкционный список Канады.

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