Геймеры ликуют: Индиана Джонс отправился в новое путешествие

3 декабря студия MachineGames опубликовала релизный трейлер игры Indiana Jones and the Great Circle, сообщает Zakon.kz.

В ролике показали главного героя и персонажей, которые попадутся ему на пути. В трейлер вошли как геймплейные кадры, так и фрагменты кат-сцен.

Действие тайтла развернется в 1937 году между событиями фильмов "Индиана Джонс в поисках потерянного ковчега" и "Индиана Джонс и последний Крестовый поход". Главный герой – легендарный археолог Индиана Джонс придется отправиться в путешествие по всему миру, чтобы раскрыть одну из величайших тайн человечества.

Фото: Instagram/lucasfilm

Разработала игру шведская студия MachineGames, ответственная за серию игр Wolfenstein, начиная с Wolfenstein: The New Order 2014 года.

Indiana Jones and the Great Circle – эксклюзив Microsoft, поэтому по крайней мере первое время она будет доступна лишь на ПК и Xbox Series X|S. На этих платформах игра появится 9 декабря и с первого дня будет в подписке Game Pass. С 6 декабря начать ее прохождение смогут владельцы премиум-издания.

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