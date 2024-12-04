Лента новостей
0
Қаз
#Всеобщее декларирование #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Геймеры ликуют: Индиана Джонс отправился в новое путешествие

Индиана Джонс, фото - Новости Zakon.kz от 04.12.2024 08:32 Фото: X/RIGGaming
3 декабря студия MachineGames опубликовала релизный трейлер игры Indiana Jones and the Great Circle, сообщает Zakon.kz.

В ролике показали главного героя и персонажей, которые попадутся ему на пути. В трейлер вошли как геймплейные кадры, так и фрагменты кат-сцен.

Действие тайтла развернется в 1937 году между событиями фильмов "Индиана Джонс в поисках потерянного ковчега" и "Индиана Джонс и последний Крестовый поход". Главный герой – легендарный археолог Индиана Джонс придется отправиться в путешествие по всему миру, чтобы раскрыть одну из величайших тайн человечества.

Индиана Джонс, фото - Новости Zakon.kz от 04.12.2024 08:32

Фото: Instagram/lucasfilm

Разработала игру шведская студия MachineGames, ответственная за серию игр Wolfenstein, начиная с Wolfenstein: The New Order 2014 года.

Indiana Jones and the Great Circle – эксклюзив Microsoft, поэтому по крайней мере первое время она будет доступна лишь на ПК и Xbox Series X|S. На этих платформах игра появится 9 декабря и с первого дня будет в подписке Game Pass. С 6 декабря начать ее прохождение смогут владельцы премиум-издания.

А в Париже на Елисейских полях провели массовое соревнование по сериалу "Игра в кальмара".

Читайте также

Аукцион
Необычный лот выставили на аукцион за 1 млн евро
Disney опубликовал трейлер фильма Белоснежка
Disney опубликовал трейлер фильма "Белоснежка"
Видео
Самый высокооплачиваемый блогер планеты похвастался просмотрами видео с Роналду
Алия Абди
2024 год Компьютерные игры Геймеры
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Платная дорога, платный проезд, автомобили, грузовые машины, шлагбаумы, трасса
Поправки в ПДД с 4 декабря: не включенные ходовые огни, средняя скорость, недопущение к экзаменам
Алматы, Алматы зимой, Алматы зима, виды города Алматы, зима в Алматы, зимой в Алматы, зимний Алматы, заморозки в Алматы, мороз в Алматы, снег в Алматы, похолодание в Алматы
Мороз до -35°С: синоптики рассказали, какие сюрпризы подготовил декабрь жителям Казахстана
Казахстан, мошенники, петарды, салюты, онлайн продажа
Новый вид мошенничества появился в Казахстане
Эта цифра в дне рождения делает человека счастливчиком
Названа цифра в дате рождения, которая приносит человеку прибыль и успех
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: