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Дочь Алсу обратилась к отцу на фоне расставания родителей

Дочь Алсу обратилась к отцу на фоне расставания родителей, фото - Новости Zakon.kz от 04.12.2024 22:10 Фото: Instagram/mikellaabramova
Дочь российской певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова Микелла поздравила отца с днем рождения через социальные сети, сообщает Zakon.kz.

Соответствующее видео 4 декабря появилось в сторис ее Instagram-аккаунта.

На опубликованных кадрах Микелла исполняет песню Мэрайи Кэри My All, а Ян Абрамов аккомпанирует ей на рояле.

"Сегодня день рождения у моего папы. Люблю тебя очень. Спасибо за все!" – написала девушка под постом.

Недавно Алсу, пережившая развод с Яном Абрамовым, рассказала о том, какого мужчину хотела бы видеть рядом с собой.

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