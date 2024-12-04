Дочь Алсу обратилась к отцу на фоне расставания родителей
Фото: Instagram/mikellaabramova
Дочь российской певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова Микелла поздравила отца с днем рождения через социальные сети, сообщает Zakon.kz.
Соответствующее видео 4 декабря появилось в сторис ее Instagram-аккаунта.
На опубликованных кадрах Микелла исполняет песню Мэрайи Кэри My All, а Ян Абрамов аккомпанирует ей на рояле.
"Сегодня день рождения у моего папы. Люблю тебя очень. Спасибо за все!" – написала девушка под постом.
Недавно Алсу, пережившая развод с Яном Абрамовым, рассказала о том, какого мужчину хотела бы видеть рядом с собой.
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