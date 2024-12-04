Дочь Алсу обратилась к отцу на фоне расставания родителей

Дочь российской певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова Микелла поздравила отца с днем рождения через социальные сети, сообщает Zakon.kz.

Соответствующее видео 4 декабря появилось в сторис ее Instagram-аккаунта.

На опубликованных кадрах Микелла исполняет песню Мэрайи Кэри My All, а Ян Абрамов аккомпанирует ей на рояле.

"Сегодня день рождения у моего папы. Люблю тебя очень. Спасибо за все!" – написала девушка под постом.

Недавно Алсу, пережившая развод с Яном Абрамовым, рассказала о том, какого мужчину хотела бы видеть рядом с собой.

